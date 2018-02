Kald kreps og kokende suppegjøk - Lagde jeg suppa til Svein?

27.02.2018 - 21:45

Det begynner å bli alvor på kjøkkenet

Dag to på Camp Kulinaris, og vi ser allerede at våre ulike roller setter seg. Vi skal både lage mat, og å lage underholdning. Ingen av oss er tilfeldig valgt av Kjartan og TV gjengen. Vi er der for en grunn: Vi skal drive en restaurant, uten å ha den minste peiling på hvordan i all verden det skal gjøres. Det har allerede etablert seg en stor enighet om at det er jeg som er den best egnede å spørre om man sitter fast på kjøkkenet. Det er selvfølgelig litt deilig å faktisk kunne svare på de fleste spørsmålene. Men helt ærlig: Jeg finner ofte bare på noe å svare, som jeg synes selv høres troverdig ut. Det er ikke bare for å opprettholde imaget mitt som foodie og matekspert. Det handler faktisk mye mer om å gi de andre et lite snev av trygghet. Fortvilelsen og desperasjonen lyser ut av den ene etter den andre når de kommer til meg med skjelvende røst og spør: "Hans-Erik. Hvor mye olje skal det være her nå? Hvor lenge skal dette koke?" Jeg svarer så godt jeg bare kan. Som regel oppdager de det selv: Å lage mat handler ikke bare om å følge oppskrift - det handler minst like mye om å erfare. Det handler om å prøve og feile, til man skjønner det selv. Får det inn under huden.

Å få ekspert og favorittstempel er uansett en ære med bismak i dette spillet. Selv om jeg regner meg selv som en habil hobbykokk, er jeg bare det: En hobbykokk. Jeg er ikke en uslåelig ekspert. Jeg gjør masse feil hele tiden når jeg lager mat. Slike feil som Kjartan ikke godtar. Slike feil som ser idiotiske ut i ettertid. Jeg gjør feil som alle de andre på kjøkkenet, men når favoritten gjør det, blir det ti ganger mer synlig.

Å gratinere sjøkreps er ingen heksekunst. Man må bare slakte ned en haug med levende sjøkreps og gratinere de. Det gjelder bare å vite hvordan man gjør det.

Å lage skalldyrsuppe derimot, er litt mer omfattende. Man trenger faktisk skall og rester fra de sjøkrepsene jeg har slaktet. Det er basen. Så skal det kokes inn, med vin, sauser, krydder og grønnsaker, og kraften skal siles. Den skal monteres opp igjen med fløte, og serveres fra sånn spuma-flaske så den blir luftig og skummete. Svein aner ikke dette. Han er helt blank. Det er ikke noen hemmelighet. Han sier det selv. Og Svein har fokuset sitt sånn ca over alt hele tiden. Han er som Kong Julian i Madagaskar - filmene. Han forelsker seg i hvert øyeblikk han opplever. Kaster seg logrende rundt halsen på deg det ene øyeblikket. Løper gråtende ut det neste, og rekker å stifte skogbrann og redde et barn fra å bli overkjørt i samme slengen. Han tenker høyt, og da mener jeg høyt- utestemme.Vel helt ærlig: Svein roper tankene sine. Det er lett å elske Svein. Men det er også lett å bli dratt med i Sveins univers, selv om det kanskje ikke passer. Og når han skal lage suppe, må han ha hjelp. Ellers går det ikke. Og jeg kan lage suppe.

Han får gjøre alt selv. Jeg går ved siden av han og peker og gir han beskjed om hva han skal gjøre. Han får hjelp til å lære seg å lage suppa av meg. Og den må han kunne når han skal lage litervis med suppe til gjestene som kommer i morgen. Han må ha gjort hvert steg selv, slik at han forstår det. Men om han husker det? Hvert steg? Steg for steg? Vi får se.

Sjøkrepsen lager jeg uansett som jeg skal - en time for tidlig. Så den blir kald. Det smaker ikke så godt med kald gratinert sjøkreps. Faktisk litt ekkelt. Men suppa blir bra.

Hvem får ære for suppa? Det diskuteres heftig. Jeg er ikke egentlig så opptatt av det. Svein har laget suppa som han fikk beskjed om. Og nå kan han faktisk servere denne suppa til gjester hjemme hos seg selv, om han vil.

Jeg begynner å åpne øynene opp for noen av de jeg ikke kjenner så godt fra før: Lipgloss-brigaden - Kristin, Linni og Alexandra. Sånne jenter er lett å undervurdere. De er perfekt sminket. Har flotte antrekk. Aldri en en dårlig dag på håret. De er influencere og trendsettere. Man kan lett la seg forlede til å tro at de er helt innesnødde og sandblåste. Men det ville være en gedigen feil å tro. De er smarte disse jente. Og de er flinke. Alexandra jobber stille og metodisk på kjøkkenet. Hun er dessuten dyktig. Hun får til en fantastisk karamellpudding.

Kim har bestemt seg for å lære seg å lage mat.

Lorden møter seg selv i døra.

Jenny og Brita setter ord på noen viktige ting.

Bjørnar stakkar, har fått en steinrøys av noen kantareller. Jeg har faktisk selv aldri opplevd et parti kantareller med så mye pukk og singel. Han har en umulig oppgave. Derfor melder han seg mer eller mindre ut av gjengen for en stund, og står alene til langt på natt og skrubber sopp.

Om bare noen timer åpner restauranten og gjestene kommer. Jenny begynner å merke alvoret og hun er nødt til å legge en plan for hvordan serveringen skal foregå.

Etter bare to dager på Camp Kulinaris begynner vi alle å kjenne på en ny og litt sær følelse: Dette blir mye mye tyngre enn vi trodde i dagene og ukene som kommer.